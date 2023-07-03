Нічні екскурсії проводить у Теребовлянському замку колишній директор Туристично-інформаційного центру Теребовлі Степан Зелінський.

Антуражу екскурсіям додають факели та вбрання екскурсовода, який виглядає як князь. Одна з таких екскурсій уже відбулася у вихідні. Їх ініціатор запрошує людей на наступні, повідомляє видання 0352.ua.

“Друзі і гості міста! Запрошую вас поринути у історію Теребовлі у форматі нічної екскурсії замком у супроводі Князя Василька. Вартість екскурсії: 160 грн дорослий квиток, 100 грн дитячий квиток. Діти до 6 років безкоштовно”, – йдеться у повідомленні.

Тривалість екскурсії: 1 год 30 хв. Найближча екскурсія відбудеться у суботу, 8 липня. Початок о 21.00 біля підніжжя Замкової гори в Теребовлі.

Попередня реєстрація обов’язкова за посиланням: https://stepanzelinskyi.wixsite.com/kniaz.