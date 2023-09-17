Власниці цих імен сьогодні відзначають іменини за новим церковним календарем

Церкви візантійської традиції 17 вересня вшановують святих Віру, Надію, Любов та їх матір Софію. А ті Церкви, які дотримуються юліанського календаря, через його неточність на 13 днів, відзначають це свято аж 30 вересня.

Про це повідомляє РІСУ.

Згідно з легендою, вдова Софія з доньками жила в Римі в ІІ ст., при імператорі Адріані (117-138). Сім’я була християнською. Довідавшись про це, імператор особисто захотів зустрітися з ними. Усі четверо прийшли до нього та сміливо висловили сповідання християнської віри.

Імператор був вражений твердістю їх віри та відіслав доньок Софії до однієї язичниці, яка мала переконати їх зректися християнства. Коли це виявилося даремним, імператор особисто вимагав від сестер зректися віри та принести жертву язичницьким богам. Та дівчата з обуренням знехтували таким наказом імператора.

Після цього він наказав піддати дітей різноманітним тортурам. Згорьована мати особисто поховала замучених доньок. На третій день безперервної молитви біля могили дітей свята Софія там і померла.

Ця подія відбулася 137 року. Найстаршій доньці Вірі було 12 років, Надії — 10, а Любові — 9.

Церква причислила сестер та їх матір до лику святих. Мощі святих мучениць від 777 року зберігаються в Ельзасі, в церкві Ешо.