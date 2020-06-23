“Днями «Опозиційна платформа – За життя» оприлюднила привітання до Дня Росії. Політсила зазначила, що робить це «від імені українців».

Свою думку щодо цього висловив керівник Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк у прямому ефірі медіаплатформи «Файне місто».

– Ми вкотре побачили, як в Українській державі працює «п’ята колона». Мала б бути відповідна реакція влади, що теперішньої, що попередньої, але і ті, і ті набрали в рот води. За часів попередників медведчук купив телеканали ZIK, 112, NewsOne, а вже при новому президентові він придбав акції каналу 1+1 і активно ведуться переговори про купівлю ще низки загальноукраїнських ЗМІ. Маємо продовження агресії Кремля проти України, але вже в інформаційній площині. Інформаційна війна ведеться цілеспрямовано та активно шляхом засмічення інформаційного простору цією московською пропагандою. Це і є одним із прикладів інформаційних атак, які використовуються проти нашої держави. Йдеться не лише про “привітання з Днем Росії”, ми також бачили відкритий лист Медведчука до Володимира Зеленського, у якому він повчає главу незалежної держави, як діяти і що робити, – зазначив Олег Сиротюк.

Свободівець зауважив, що інформаційна війна проти України відбувається через безсилля чинної влади.

– У нашій державі порушують кримінальні справи проти патріотів, волонтерів, активістів, але проти ворогів української держави не порушують нічого. Вони захищені не стільки депутатськими посвідченнями, скільки бездіяльністю теперішньої влади стосовно тих людей, які в Україні втілюють політику Кремля. Якщо на військовому фронті є кому захищати нашу державу, то на інформаційному немає жодної державної політики. Інформаційну війну ми програємо за всіма параметрами. Чинна влада просто споглядає за діяльністю «п’ятої колони», ніяк не реагуючи, – додав Олег Сиротюк.