Днями Рада не підтримала оновлену програму дій уряду. За неї проголосували 207 депутатів із 226 необхідних.

На думку керівника Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олега Сиротюка, це свідчить про гру монобільшості з народом.

Про це він заявив у прямому ефірі передачі «Аргументи» на каналі «Тернопіль1».

– У Верховній Раді є коаліція, яка утворена однією партією «Слуга народу». Ця фракція може повністю проголосувати за будь-яке рішення, у тому числі план діяльності уряду. Якщо ми проаналізуємо голосування, то 75 «слуг народу» з 250 не віддали свої голоси. Виходить, що фракція президента Зеленського не підтримує другий уряд президента Зеленського. Це, мабуть, велика гра монобільшості з народом. Одна рука пропонує прем’єр-міністром Шмигаля, інша рука керує депутатською фракцією і каже не голосувати за програму дій уряду. Відбувається якась гра в наперстки з власним народом. Після такого прем’єр мав би вже йти з роботи, оскільки це вже третій варіант урядової програми. Перший був, коли він тільки прийшов на посаду. Другий варіант відхили на доопрацювання, а третій просто не проголосували. Чинна парламентська більшість критично оцінює перших сто днів другого уряду Зеленського і не голосує за програму. Мабуть, нам варто очікувати ротації Кабміну, міністрів, чергової перезавантаження і списання усіх проблем на попередників. І знову на Банковій скажуть, що уряд в Україні погано працює і потрібно його змінювати, і так триватиме доти доки люди не зрозуміють, що зміни треба саме на Банковій, – зазначив Олег Сиротюк.

Свободівець також зауважив, що в Україні почастішали акції протесту. Це зумовлено тим, що люди критично оцінюють роботу чинної влади.

– Не можна сказати, що добре, коли у суспільстві є заворушення. Це означає, що люди не бачать справедливості у тих чи інших діях влади і тому змушені виходити на вулицю, аби заявити свою позицію. Протестні акції напередодні місцевих виборів не потрібно оцінювати як політичний елемент, бо вони не залежать від того, чи наближаються вибори, чи віддаляються. Кожен випадок, звісно, можна окремо розглядати, але ті сподівання, які були в людей, котрі минулого року всю повноту влади в нашій державі віддали в одні руки, точно не справджуються. Довіра до влади тане з кожним днем, – додав Олег Сиротюк.