Після конкурсу на кращий проект реконструкції Старого парку у міській раді розпочали підготовку до реалізації одного з проектів.

Наразі йдеться тільки про перепоховання військовослужбовців та благоустрій території парку. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 13 липня.

– Прийнятим рішенням ми доручаємо управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології здійснити організаційні та нормативні заходи для проведення реконструкції Старого парку, – пояснив Владислав Стемковський, заступник міського голови. – Малоймовірно, що ми будемо робити це в цьому році, але підготовка вже відбувається, розробляється проектно-кошторисна документація, відповідно до проведеного конкурсу.

У документі вказано, що управління ЖКГ провести заходи з ексгумації та перепоховання останків військовослужбовців із території Старого парку в сектор 9 міського кладовища на вулиці Бригадній, 46 у Тернополі. Також провести роботи з благоустрою території парку.

За даними Вікіпедії, військове кладовище у Старому парку було відкрите у 1944 році. Воно розташоване справа від алеї Героїв, якщо йти до Вічного вогню. На цьому кладовищі поховані четверо Героїв Радянського Союзу — Олександр Максименко, Микола Карпенко, Анатолій Живов і Григорій Танцоров та ще 226 воїнів. Усього є 27 горизонтальних плит із темно-сірого граніту в три ряди, на яких викарбувані імена загиблих.

Фото Сергій Половко