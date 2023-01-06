“Зоре в небі, світи ясно” — це військова коляда від 105 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. ЇЇ виконали і зняли кліп самі ж військовослужбовці. Таким чином хочуть підбадьорити наших захисників, які зараз, зокрема, і на сході України.

Ідея виконати коляду виникла у старшого сержанта, медика бригади Юрія Футуйми., повідомляють Т1 Новини. Обрядові пісні тернопільський співак збирав ще у мирні часи. За основу взяв слова письменниці Олександри Карої. Вірш вона написала ще два роки тому.

Із Олександрою Карою Юрій співпрацює вже багато років. Письменниця зізнається, не сподівалася, що з її слів народиться справжня військова коляда. Це для неї стало сюрпризом. Але радіє, адже кожен твір для авторки — як дитина.

Ідея такого різдвяного вітання керівництво бригади схвалило. Знімали відео на коляду у лісах, в спеціально облаштованих бліндажах, де насправді проживають і чергують військовослужбовці. Подробиці — у сюжеті Т1.