На Тернопільщині від початку повномасштабної російсько-української війни від COVID-19 вакцинувалися понад 37 тис. осіб.

Про це повідомила на брифінгу директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Загалом в регіоні зі старту вакцинальної кампанії провели майже вісімсот тис. щеплень.

Нині на Тернопільщині реєструють лише поодинокі випадки коронавірусу. В обласному лабораторному центрі з контролю хвороб проводять значно менше досліджень.

«У будь якому випадку про закінчення епідемії коронавірусу говорити зарано. Періодично вірус фіксуємо, тому вакцинація залишається актуальною. Також не можна забувати і про рутинні щеплення, дотримуватися календаря щеплень. Внутрішньо переміщені українці можуть щепитись самі або ж щепити дітей у державних медичних закладах населених пунктів, у яких вони перебувають. Для щеплення підписувати декларацію з місцевим лікарем не обов’язково», – зазначила Ольга Ярмоленко.

Лікарі наголошують, дорослим кожні 10 років потрібно ревакцинуватися від правця та дифтерії. Також можлива екстрена вакцинація проти правця. Якщо дорослий або дитина, якій не робили щеплення, поранилися, необхідно негайно звернутися до лікаря, щоб зробити термінову профілактику.