Головний інженер ВАТ “Тернопільобленерго” Степан Бартків прокоментував порушення, які зафіксувала в області Державна інспекція енергетичного нагляду.

“Ми отримали припис, зараз ми аналізуємо його. Причини будуть розглянуті, будуть зроблені висновки. Я хочу наперед сказати, що були і об’єктивні, і суб’єктивні причини для порушень. Деколи нерівномірні вимкнення відбувалися, бо потрібно було вручну відключати. Були пошкодження обладнань, викликалися аварійні бригади, затягувалося. Крім того, нам ще погода піднесла сюрпризи: масові зледеніння на півдні області – Борщівський, Бучацький, Чортківський район і на півночі: Шумський, Ланівецький, Збаразький, Підволочиський, Кременецький. Там було багато обривів ліній електропередач, падіння дерев, гілок, намерзання. Тому бригади працювали, були випадки, що по добі не було електричної енергії. Тут збіглися військова агресія ворога, і погодні умови”, – сказав Степан Бартків у коментарі Суспільному.

Нагадаємо, 20 грудня на нараді в Кабміні голова Держенергонагляду Руслан Слободян доповів, що за підсумками перевірок у галузі електроенергетики зафіксували 193 порушення під час застосування графіків відключень електроенергії.

Серед найпоширеніших порушень:

застосування стабілізаційних графіків, непередбачених законодавством;

відсутність у графіках планових відключень об’єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури;

недотримання тривалості відключення;

порушення тривалості перерв між графіками відключення;

•відсутність погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури.

За інформацією Держенергонагляду порушення виявили в таких підприємствах: ПрАТ “Волиньобленерго”, ПрАТ “ДТЕК Київські регіональні електромережі”, АТ “Полтаваобленерго”, ПрАТ “ДТЕК Київські електромережі”, ВАТ “Тернопільобленерго”, ВАТ “Чернігівобленерго”.

Держенергонагляд зобов’язав обленерго усунути порушення до 31 грудня.

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