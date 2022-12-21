Кабмін перевірив, чи справедливо вимикають світло в областях: “Тернопільобленерго” – серед лідерів за кількістю порушень

Питання забезпечення справедливої і рівномірної черговості розподілу використання доступної потужності та електроенергії між споживачами обговорили вчора на засіданні Кабінету міністрів.

Як поінформував Міністр енергетики Герман Галущенко, спільно з Державною інспекцією з енергетичного нагляду, НКРЕКП та правоохоронними органами були проведені позапланові перевірки операторів системи розподілу (ОСР) у кожній області. За підсумками першого етапу перевірок зафіксовано 193 порушення вимог нормативно-правових актів у галузі електроенергетики. Найпоширеніші з них:

• порушення тривалості перерв між графіками відключення споживачів від електроенергії;

• застосування стабілізаційних графіків, непередбачених чинним законодавством;

• відсутність у графіках планових відключень об’єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури;

• недотримання тривалості відключення;

• відсутність погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури.

За інформацією Держенергонагляду, лідерами щодо виявлених порушень є ПрАТ «Волиньобленерго», ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі», АТ «Полтаваобленерго», ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі», ВАТ «Тернопільобленерго» та ВАТ «Чернігівобленерго».

Водночас найменше порушень зафіксовано в АТ «Прикарпаттяобленерго», АТ «Харківобленерго» та ПрАТ «Кіровоградобленерго».

Як повідомили в Державній інспекції з енергетичного нагляду, на операторів системи розподілу складені відповідні акти щодо порушень. Порушення мають бути усунені до 31 грудня. У разі невиконання приписів будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства.

Прем’єр-міністр наголосив, що заходи з перевірки операторів мають відбуватися на постійній основі на період воєнного часу.

«Усі ми розуміємо, що нерівномірність у відключеннях світла є. Одні будинки можуть бути без світла по вісім, десять і більше годин, тоді як інші, інколи навіть навпроти, по вісім-десять годин зі світлом. Це питання справедливості для людей. Тому робота таких груп із перевірки має бути постійною», — відзначив Денис Шмигаль.

Очільник Уряду також дав завдання Міністерству енергетики та Держенергонагляду щоп’ятниці надавати публічний звіт для суспільства щодо виявлених порушень в операторів системи розподілу та щодо вжитих заходів для їх усунення.

Джерело: Урядовий портал