Питання забезпечення справедливої і рівномірної черговості розподілу використання доступної потужності та електроенергії між споживачами обговорили вчора на засіданні Кабінету міністрів.
Як поінформував Міністр енергетики Герман Галущенко, спільно з Державною інспекцією з енергетичного нагляду, НКРЕКП та правоохоронними органами були проведені позапланові перевірки операторів системи розподілу (ОСР) у кожній області. За підсумками першого етапу перевірок зафіксовано 193 порушення вимог нормативно-правових актів у галузі електроенергетики. Найпоширеніші з них:
• порушення тривалості перерв між графіками відключення споживачів від електроенергії;
• застосування стабілізаційних графіків, непередбачених чинним законодавством;
• відсутність у графіках планових відключень об’єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури;
• недотримання тривалості відключення;
• відсутність погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури.
За інформацією Держенергонагляду, лідерами щодо виявлених порушень є ПрАТ «Волиньобленерго», ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі», АТ «Полтаваобленерго», ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі», ВАТ «Тернопільобленерго» та ВАТ «Чернігівобленерго».
Водночас найменше порушень зафіксовано в АТ «Прикарпаттяобленерго», АТ «Харківобленерго» та ПрАТ «Кіровоградобленерго».
Як повідомили в Державній інспекції з енергетичного нагляду, на операторів системи розподілу складені відповідні акти щодо порушень. Порушення мають бути усунені до 31 грудня. У разі невиконання приписів будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства.
Прем’єр-міністр наголосив, що заходи з перевірки операторів мають відбуватися на постійній основі на період воєнного часу.
«Усі ми розуміємо, що нерівномірність у відключеннях світла є. Одні будинки можуть бути без світла по вісім, десять і більше годин, тоді як інші, інколи навіть навпроти, по вісім-десять годин зі світлом. Це питання справедливості для людей. Тому робота таких груп із перевірки має бути постійною», — відзначив Денис Шмигаль.
Очільник Уряду також дав завдання Міністерству енергетики та Держенергонагляду щоп’ятниці надавати публічний звіт для суспільства щодо виявлених порушень в операторів системи розподілу та щодо вжитих заходів для їх усунення.
Джерело: Урядовий портал