На Тернопільщині мобільні бригади виїжджають щеплювати важкохворих людей.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. За три місяці щеплення отримали 2512 осіб, з яких 1662 – це мешканці віком 60+.

COVID-19 все ще становить загрозу для громадського здоров’я, – кажуть медики. Літні люди – у зоні ризику.

«За останні три місяці на Тернопільщині мобільні бригади відвідали 116 важкодоступних населених пунктів в 11 громадах. Щеплення отримали 2512 осіб, з яких 1662 – це мешканці віком 60+. Реалізувалася така ініціатива у семи областях на заході країни за участі Міністерства охорони здоров’я України та Громадської спілки «Коаліція за вакцинацію», у співпраці з Центром громадського здоров’я МОЗ України». Головною метою проєкту було підвищення рівня вакцинації проти COVID-19 серед літніх мешканців віддалених населених пунктів, а також маломобільних людей та їх родин».

У департаменті охорони здоров’я області наголошують, в умовах війни кількість виїздів мобільних бригад було зменшено, але загроза коронавірусної хвороби не зникла. Відтак жителям краю радять подбати про вакцинацію.