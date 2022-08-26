Тернополянка Галина Мацикур розгорнула український прапор на висоті 5135 метрів.

Напередодні Дня Державного Прапора України жінка піднялася на вершину гори Арарат, що на межі Вірменії і Туреччини.

Галина Мацикур розповіла Суспільному, що займається бодібілдингом і фітнесом, не є професійною альпіністкою, однак підкорювати гірські вершини – її хобі.

За словами спортсменки, спершу протягом доби їхала автобусом до Туреччини. Підйом на вершину Арарату Тривав 4 дні. Жінка каже, що ідея виникла спонтанно.

“Не планувала. Думка була десь проголосити голосно про Україну. Момент взяття вершини, останніх там 300 метрів йде перепад висоти, не дуже великий, але сніг, шалений холодний вітер, брак кисню, там було складно. Прапор виривався з рук. Мій колега мав рекламні прапори інших країн, інших фірм, то він втратив майже всі, один-єдиний в нього в руках залишився, а мій український я впустити не могла. Хотіла його обернути правильним боком і потім його підняти. Колега допоміг і я втримала його. Була дуже задоволена, що я його не втратила, що я його підняла. Прапор завжди зі мною, в Карпатах він багато разів був, а також в інших країнах. І він мав там бути”, – каже голова ЦК туризму Тернопільському фаховому коледжі ТНТУ ім. І.Пулюя Галина Мацикур.