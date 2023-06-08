Шістдесят років творчої діяльності відзначає цього року фотокореспондент газети «Вільне життя» Василь Бурма. З цієї нагоди в Українському домі «Перемога» відкрилася його фотовиставка «Репортерські перехрестя».

– Журналіст і фотохудожник, якого впізнаєш з першого абзацу, і з першого погляду на світлину, – каже про свого колегу Лілія Костишин, заступниця редактора «Вільного життя» з жіночої та молодіжної проблематики. – Письменник з «високої» полиці, з яким ніколи не нудно, і якого ніколи не буває забагато. Мандрівник, що об’їздив десятки країн і щедро ділився своїми враженнями з нами. Людина, що має унікальну пам’ять з енциклопедичними знаннями. Природолюб і краєзнавець, і знає наш край так добре, як мало хто з корінних жителів, оскільки сам сходив його вздовж і впоперек, досліджуючи витоки річок, обмацуючи мури замків, розбираючи голоси птахів і сліди звірів. Перед нами чоловік, який 60 років працює у «Вільному житті» і неможливо уявити нашу газету без Василя Бурми і Василя Бурму без газети. Але феномен його у тому, що він зумів злитися з газетою, не розчинившись уній. Віддати їй всього себе настільки, що вистачило б на кілька поважних професійних біографій.

У 1962 році Василя Бурму направили до «Вільного життя» на дипломну практику. А у 1963 він став штатним працівником видання. З того часу й працює у газеті. Життя, як зауважує фотограф, не було для нього легким, але ніколи не було сірим, безбарвним, буденним, і на роботу він завжди йде, як на свято. За час своєї роботи Василь Олександрович відзняв сотні тисяч світлин, на яких відображено життя Тернопільського краю і Тернополя у всій його різноманітності. Він фотографував різноманітні підприємства міста з дня їхнього відкриття і до закриття. А ще – розповідав через світлин про життя у далеких країнах, і завжди – про людей. І тільки маленьку часточку цих фотографій можна побачити на презентованій 8 червня виставці.

– Ця виставка для мене є своєрідним підсумком, – каже Василь Бурма. – Я ніби проводжаю у небуття професію фотокореспондента у її класичному значенні. Адже зараз друкована преса переживає не найкращий період, багато видань уже закрилися і все йде до того, що з часом їх витіснять електронні ЗМІ.

Незважаючи на невтішний прогноз Василь Бурма продовжує фотографувати і ділитися своїми роботами у «Вільному житті». А ще його фотографії є у книгах і путівниках: «Берегами Серету», «Тернопільське озеро», «Дороги, путівці, стежини», «Привиди старих замків (Тернопільщина)», у краєзнавчих книгах і фотоальбомах про Тернопільщину.

З нагоди 60-ліття творчої діяльності міський голова Сергій Надал вручив Василю Бурмі значок «Герб міста Тернополя». Зауважимо, що цього року фотографу виповнилися 87 років, він є заслуженим журналістом України, членом Національної спілки журналістів України і Національної спілки фотохудожників України, лауреатом Тернопільської обласної премії імені Володимира Здоровеги, із 2013 року має пам’ятний знак на Алеї зірок у Тернополі.