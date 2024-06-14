Вчора, 13 червня, у Тернополі помер фотограф Андрій Шкварко. Він займався студійною зйомкою, фотографував у стилі ню, робив портретні фото та світлини природи.

Про це Суспільному повідомив його однокласник Юрій Остап’юк.

Андрій Шкварко народився в 1969 році, навчався у тернопільській школі №14.

“Фотографією він зацікавився в 6-му класі. Вже тоді фотографував однокласників. Після закінчення школи зробив свою першу фотолабораторію в підвалі будинку. Андрій закінчив професійно-технічне училище за спеціальністю. У 90-х з колегами відкрив у Тернополі фотостудію. Він був відкритим, щирим, веселим. Це допомагало йому в роботі. Він швидко знаходив контакт з людьми. Фотографія була справою його життя”.

Спогадами про фотографа в Фейсбуці поділилася тернополянка Наталія Орищак.

“Якби сказати одним реченням — Андрій був фотографом нашого покоління. Яскраво ввірвався в наше пострадянське життя зі своїм “Автограф”. Ох, тоді у 90-х до нього були черги. Гарно облаштована, з хорошою апаратурою, різними локаціями фотостудія полюбилася тернополянам. Але, мабуть, не лише це! Бо Андрій був неймовірно талановитим! Він мав талант і тонко відчував своїх моделей. Памʼятаю нашу фотосесію: година роботи пролетіла немов 10 хв. І це був просто кайф: легко, природньо тут поставив, тут голову повернув, тут борідку підняв”.

Мирослава Ярмуш написала в соцмережі, що в Андрія було багато творчих планів.

“Тепер уже остання робота Андрія Шкварко для обкладинки книги, яку ми планували разом опублікувати”.

В Андрія Шкварка залишилися мама і брат.

Панахида відбудеться сьогодні, 14 червня, в Домі печалі на Микулинецькій о 19:00.