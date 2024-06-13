Добу не виходив на зв’язок: знайшли мертвим відомого тернопільського фотографа

Помер знаний в Україні фотограф з Тернополя Андрій Шкварко.

Про це журналістам видання “20 хвилин” повідомив друг та однокласник митця Юрій Остап’юк. За словами чоловіка, Андрій не виходив на зв’язок протягом доби. Його знайшла мама мертвим у фотостудії. Причини смерті чоловіка наразі невідомі.

“Царство небесне… Не вірю, ми розмовляли 2 дні назад, були плани…..Ти був МАЙСТРОМ”, – пише Катерина Святківська.

“Вічна пам’ять нашому другові”, – пише Наталія Опришко.

“Хай з Богом спочиває. Вічна памʼять. Не віриться…”, – пише Людмила Пасічник.