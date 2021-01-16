Відомий тернопільський актор Ігор Сачко став радником голови Тернопільської обласної ради.

– Призначити Сачка Ігоря Павловича радником голови Тернопільської обласної ради сьомого скликання на громадських засадах на строк повноважень голови Тернопільської обласної ради сьомого скликання, – йдеться в розпорядженні №4 від 5 січня 2021 року.

Ігор Сачко з 1980 року є актором Тернопільського драмтеатру ім. Т. Г. Шевченка. Тривалий час був директором цієї установи, повідомляє Терен.

З 1996 року є головою Тернопільської обласної організації Національної спілки театральних діячів України.

У 1999 удостоєний звання заслуженого артиста України, а в 2018 – звання народного артиста України.