Українські майстрині подарували вишиванку головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному. Її робили за взірцем сорочки Степана Бандери.

Схему до неї створила тернопільська майстриня Вікторія Кривоніс, повідомляє Суспільне.

Вікторія Кривоніс розповіла про музейне фото Степана Бандери у вишиванці. Вона разом з Тетяною Зез та Ольгою Лелик створили вишиванку за взірцем тої, яку носив Степан Бандера та подарували її головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному. Вікторія розповідає, долучитися до проєкту їй запропонувала подруга Тятяна Зез.

“Ця жінка вирішила зробити проєкт “Вишивка в одязі видатних українців”, співпрацюючи з музеями України. Вона відтворювала сорочку Рильського, Франка – дуже багато насправді. І для її проєктів я малювала схеми. І одного разу вона мені сказала: “Віка, давай зробімо сорочку Степана Бандери”, – каже Вікторія Кривоніс.

Сорочку назвали “бандерівкою”. В оригіналі вона – чорно-біла. Спеціально для Валерія Залужного створили варіант у стилі “мілітарі” – у зеленому кольорі.

Над схемою жінка працювала два тижні. Для її розробки використала спеціальну програму. Кожен стібок, каже, промальовує вручну.

“Відтворюючи цю схему, зупинилися на тому, що вона не є повністю хрестикова, а хрестик з лиштвою, от відшиваючи, шукали різні музейні зразки. І тут же також є зразок, відшитий Олександрою Демчук, вже по моїх схемах. Коли намагалися відтворювати, побачили, що, якщо віддаляти цей візерунок, то він буде максимально схожий на те, що ми бачимо на світлині”.

Вікторія говорить, спробували 9 варіантів, перш ніж перенести вишивку на полотно.

“Цю сорочку вишивала для Залужного наша подруга зі Львова. Вишивальниця, майстриня Оля Лелик. Тетяна Зез, як авторка проєкту. Зшила цю сорочку”.

Сорочку головнокомандувачу передали волонтери.

“Коли з’явилось нарешті фото, де він тримає цю сорочку – це насправді було аж до мурашок по шкірі, це було дуже приємно, що йому сподобалося”.