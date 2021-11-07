Українська блогерка, яка позиціонує себе як лідерка думок, Тетяна Пренткович розповіла, що з введенням червоної зони у Києві тепер що три дні буде здавати тест на коронавірус, але не збирається вакцинуватись. Однією з причин є високий показник тіл в організмі після перенесеної хвороби.

Пренткович, у якої 1,2 мільйона підписників та близько 200 тисяч сталої аудиторії, яка щодня переглядає її інстаграм-сторіз, переконана, що у вакцинації немає потреби, оскільки вакциновані люди теж хворіють, пише 24tv.ua. Про це вона написала на своїй сторінці у Інстаграмі.

“Тепер кожні три дні будуть починатись з лабораторії та тесту. Колись вам розповім, чому ми досі не вакцинувались… Ця тема тепер на рівні з політикою та релігією. Але, відверто кажучи, в моєму оточенні немає жодної людини, яка б робила вакцину заради здоров’я. Усі це роблять тільки заради свободи”, – заявила блогерка.

Вона додала, що у неї “антитіла просто зашкалюють”, тому вона начебто не може нікого наражати на небезпеку. За її словами, у знайомої, яка організовувала вечірку, захворіло після цього 10 людей, 5 з яких – вакциновані. “Робіть висновки! І будьте здорові!”, – підсумувала блогерка.

Також Пренткович поділилась, що можна взяти довідку у лікаря про перенесену хворобу і пів року не вакцинуватись, але невідомо, чи така є у неї. Адже вона зазначила, що тепер постійно буде здавати тести, які коштують по 500 гривень, а не як за кордоном – безкоштовно.

“Важливо розуміти, що я не проти і не пропагую цього робити! Я вважаю, що це особистий вибір кожного, як і релігія чи політичні переконання. Тому давайте не сваритися і поважати один одного. Тему вакцини закриваємо!” – написала Пренткович. Зокрема вона прикріпила тест на наявність антитіл в організмі, які показали високе значення. На її думку, вона знову нещодавно перехворіла, але перенесла хворобу безсимптомно.