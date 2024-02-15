Фільтром організму людини є печінка, за допомогою якої вдається позбавити інші системи впливу токсинів. Вони потрапляють до організму через воду, їжу і навіть повітря, тому роль печінки важко переоцінити. Іноді вона перевантажується і перестає виконувати свої прямі функції. Незважаючи на те, що вона відновлюється, в деяких випадках їй потрібно надати допомогу ззовні.

Такою допомогою є дієта, прийом спеціальних медикаментів та навіть фізіотерапія з різними процедурами. Можливо, знадобиться Регеніл гепа форте в капсулах. Це інноваційна формула, де використані екстракти розторопші, холіну, вітаміну B12 та артишоків. Підтримується природний баланс та підвищується якість очищення організму.

Коли потрібне чищення печінки?

Проблеми починаються при недостатньо активному способі життя, при частому вживанні жирної та солодкої їжі, алкоголю, а також через деякі медичні стани. Про проблему говорить кілька факторів:

Загальна втома та слабкість. Це проявляється через неефективну роботу печінки та неможливість загалом стабілізувати стан організму; Поганий апетит. Створюється відчуття відрази від їжі, а також небажання взагалі щось їсти; Біль у підребер’ї. У печінки немає нервових закінчень і, по суті, вона не може боліти, але через збільшення та неправильну роботу може виникнути дискомфорт; Жовтяниця. Шкіра та очі можуть стати жовтого кольору, що і є ознакою проблем із печінкою.

У будь-якому випадку необхідно пройти комплексне обстеження всього шлунково-кишкового тракту, а також здати печінкові проби та інші клінічні аналізи.

Як очистити печінку?

Одна з основних рекомендацій – це дієта і навіть голодування. Спеціальна дієта з великою кількістю антиоксидантів прискорить регенерацію печінки. Одна з форм такої дієти – прийом свіжих соків з овочів або фруктів.

В аптеках продаються спеціальні збори трав, у складі яких є чистотіл, петрушка, будяки та інші рослини. Вони також допомагають виводити жовч і очищати нирки. Інші методи спрямовані на медикаментозне вирішення проблеми, а призначенням препаратів може займатися тільки лікар після комплексної діагностики.

Амбулаторне лікування

В особливих випадках людина має пройти амбулаторне лікування з прийомом відповідних препаратів та проходженням різних процедур. Такими процедурами є озонотерапія, пресотерапія, вісцеральний масаж, фотонна терапія та дуоденальне зондування жовчного міхура. Це все у комплексі дозволить значно прискорити процес очищення печива.