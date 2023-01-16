Відійшов у вічність засновник та багаторічний керівник Тернопільського обласного театру ляльок (нині театр актора і ляльки), заслужений працівник культури України Юліан Георгійович Кройтор (12 січня 1930 – 15 січня 2023).

Про втрату повідомили на сторінці Департаменту культури і туризму ТОДА.

“Його життєвий шлях був сповнений добрих справ, які назавжди залишаться у пам’яті нащадків.

Він горів і запалював інших енергією на всіх етапах свого, багатого на події та звершення творчого життя, віхами якого були праця в районному відділу культури у смт Мельниця-Подільська на Борщівщині, в Тернопільському міському будинку культури та обласному будинку народної творчості, робота в ансамблі танцю «Надзбручанка», в Тернопільському обласному управлінні культури, у ляльковому театрі та в обласній філармонії

Сьогодні ми дякуємо Юліану Георгійовичу за його неоціненний внесок у розвиток культурно-мистецького життя, за щирість і мудрість, за посіяне ним зерно, яке нині дає щедрий врожай на ниві культури рідного краю.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким покійного.

Вічна пам’ять світлій Людині та наша щира молитва…”, – ідеться у повідомленні.