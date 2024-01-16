Маленьких і дорослих театралів запрошує на прем’єру Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки. Цього разу у ляльковому підготували виставу за мотивами однойменної казки Ганса Крістіана Андерсена «Снігова Королева».

Прем’єрні покази відбудуться 17 та 24 січня о 17:00, а також 21 та 28 січня об 11:00 та 13:30.

– Режисер-постановник чарівної (не) казки Дмитро Татарінов пропонує незвично поглянути на звичайні речі, – кажуть у театрі. – Улюблена дорослими і дітьми всього світу історія – насправді, набагато глибша, ніж просто казка. Чи задумувалися ви коли-небудь, чому Королева стала злою? Чи завжди її серце було крижаним? Чи здатна вона на почуття? Існує думка, що немає поганих людей, є хороші люди, що потрапили в погані обставини. Можливо й у житті Снігової Королеви відбулися події, які змінили її. Запитань виникає багато, а відповіді можна отримати у нашому театрі. Пропонуємо поринути у чарівний світ, де дива насправді відбуваються за допомогою таких звичайних, але необхідних речей, як любов, дружба, взаємоповага та підтримка, а щирі сльози здатні розтопити навіть крижане серце.

Окрім Дмитра Татарінова над прем’єрою також працювали заслужений художник України Володимир Якубовський та художниця з ляльок – Олена Перепелиця.

Фото із сайту лялькового театру