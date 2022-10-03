На 85 році земного життя відійшов у засвіти письменник з Тернопільщини Сивицький Данило Йосипович. Жив і працював на Теребовлянщині, у селі Мшанець. Останнім часом хворів…

Про це повідомляють на сторінці обласної організації спілки письменників України.

Данило Сивицький – український прозаїк, член Спілки письменників України. Лауреат премії імені Уласа Самчука, У 2013 році нагороджений медаллю Національної Спілки письменників України «Почесна відзнака». Закінчив Теребовлянське училище механізації, а також режисерський факультет Теребовлянського Вищого училища культури.

У 1994 році у видавництві «Веселка» видав першу збірку оповідань «Твоя нерозквітла любов». Через рік у «Збручі» (Тернопіль) вийшла друга збірка «Зустріч і прощання з Нефертіті», у 1998 у видавництві «Тайп» — третя збірка оповідань «Ще вернеться літо». У 2000 році — документальна повість «Усміхнися долі» в цьому ж видавництві.

У 2001 році в Харкові у видавництві «Клубу сімейного дозвілля» вийшов друком роман «Жартівники».

У видавництві «Підручники й посібники» вийшли книжки: «Нариси з історії села Мшанець», роман-трилогія: «У лабіринтах долі», книжка гумору: «Паси, стара, тутка» (2004), публіцистичний роман «Четверте пришестя» (2009), четверта збірка оповідань «Ноктюрн» у видавництві «Тайп» (2012), в цьому видавництві «Житіє грішника» в трьох томах.

У 2017 році (“Підручники та посібники”) вийшли друком 4 і 5 том “Житіє грішника”. Наступного року- трьохтомне зібрання прозових творів, куди увійшли романи “У лабіринтах долі”, “Жартівники”, “Четверте пришестя”, а також оповідання зі збірок та нові написані протягом 2002 – 2018 років. Вагома творча праця.

“28 серпня телефонувала пану Данилу, щоб привітати з Днем народження, але він тільки слухав – не говорив. Через бібліотеку розшукала номер телефону його доньки і 14 вересня вже з ним розмовляла… Жартував, мріяв про свій наступний ювілей…”, – ідеться у дописі на сторінці спілки.

Життєва мудрість і талант Данила Сивицького назавжди залишаться в нашій пам’яті. Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким з приводу важкої втрати. Хай спочиває з Богом…