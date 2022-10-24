Виховав не одне покоління учнів: відійшов у вічність колишній директор школи на Тернопільщині

Завершив свій земний шлях колишній директор Чортківської ЗОШ #2 Войтович Богдан Михайлович, який виховав не одне покоління учнів, вміло вчив їх мудрості та відповідальності.

Покійний екс-керівник школи очолював даний навчальний заклад 27 років (з 1985-го по 2012-й роки).

“Чортківська міська рада, управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради, колектив Чортківської ЗОШ I-III ст. N2, випускники та їхні батьки сумують разом з родиною Войтовича Богдана Михайловича та приносять співчуття з приводу непоправної втрати”, – ідеться у зверненні з цього приводу на сторінці Чортківської міської ради.