9 вересня у війні з російськими загарбниками Тернопільщина втратила ще одного захисника – Анатолія Мокрицького. Чоловікові було тільки 35 років. Сьогодні тіло Героя зустріли у рідних Шипівцях Товстенської громади.

Сумними церковними дзвонами зустрічала Товстенська громада траурний кортеж з тілом загиблого захисника України Анатолія Мокрицького. Дорога до вічного спочинку була довгою, у сотні кілометрів Україною, через селище Товсте і до рідного села Шипівці.

Близько сотні небайдужих жителів Товстого вийшли біля церкви святого Архистратига Михаїла, аби гідно зустріти Героя. Стоячи на колінах та низько схиливши голови, спільно читали молитву та прощалися. Пекучий біль втрати відчув кожен, хто прийшов віддати шану полеглому. Зі сльозами на очах та сумом в серці проводжали кортеж, що супроводжував Анатолія до рідного села, який тепер уже назавжди повернувся на батьківщину, аби упокоїтись у рідній землі.

Прощання з Героєм відбудеться в с. Шипівці завтра 15 вересня об 11.00 годині.

“Висловлюємо щире і сердечне співчуття матері, дружині, рідним і близьким Анатолія. Нехай пухом буде йому рідна земля, за яку він віддав найдорожче – своє молоде життя. Слава, шана і вічна пам’ять Героям!”, – ідеться у зверненні керівництва громади з приводу важкої непоправної втрати.