Сьогодні на Тернопільщині прощаються із загиблим захисником: завтра йому мало б виповнитися 30 років

На Тернопільщині прощаються із захисником Іваном Семенишиним.

Воїн загинув 29 червня внаслідок важких поранень, отриманих неподалік Часового Яру у Донецькій області. Завтра йому мало б виповнитися 30 років…

Вчора Героя зустріли на рідній землі. Траурний кортеж найперше вирушив до села Цебрів, де пройшли дитячі та юнацькі роки майбутнього захисника. Там, на батьківському подвірʼї, священники відслужили парастас, відбулося останнє прощання із порогами хати, які він переступав, зростаючи та навідуючись до своїх батьків.

Далі, через села Воробіївку та Курівці, траурний кортеж прибув до села Великий Глибочок, де загиблий Герой разом із дружиною будував сімейне гніздо. По дорозі до вічності люди виходили і ставали на коліна, щоб віддати останню шану, честю і славу воїну. Запалювали лампадки та посипали дорогу пелюстками квітів на вияв великої любові та жалоби. Відтак, у рідній оселі Героя відправили Панахиду.

Сьогодні о 12-й годині розпочався чин похорону.

“Вічний спокій та слава воїну, який віддав життя за волю та незалежність України!

Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам, розділяємо ваш біль та схиляємо голову в глибокій скорботі… Тепер він ангелом у небі буде захищати нас та у снах приголубить та утішить згорьовану сім’ю…”, – ідеться у дописі на сторінці Білецької територіальної громади.