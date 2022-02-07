Від сьогодні українці віком від 14 років зможуть отримати 1000 грн у рамках програми «єПідтримка». Зробити це можуть підлітки, які мають дві дози щеплення від COVID-19. Процедура оформлення коштів традиційна.

Наразі в області від COVID-19 вакцинувалося близько трьох тисяч дівчат і хлопців: від 12-ти до 15-ти років — 327 дітей, від 15-ти до 18-ти — 2321 особа. Переважно щеплювалися діти із супутніми патологіями або учасники закордонних змагань. Вакцинацію проводили після зверненням батьків до педіатра чи сімейного лікаря. “Для того, щоб підлітки могли оформити картку у рамках програми «єПідтримка», процедура така сама, як і для дорослих. Потрібно звернутися безпосередньо у банк або за допомогою банківського додатку замовити картку”, — розповів радник голови ТОДА з питань цифрової трансформації Олександр Терещенко.

Загалом в області провели понад 800 тис. щеплень від коронавірусу. Найбільше вакцинованого населення у Тернополі, найменше — у населених пунктах північної частини області.