Від сьогодні на перехресті біля “Маяка” потрібно їхати по-новому: там працюють патрульні

Від сьогодні, 1-го вересня, на перехресті вулиць Івана Мазепи — Дружби — Чумацької організовано рух по колу.

Відтепер на даному перехресті перевага надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу. Про це нагадують у патрульній поліції.

Про наближення до перехрестя з кільцевим рухом водіїв інформуватимуть відповідні дорожні знаки та дорожня розмітка.

На місці працюють патрульні поліціянти, щоб, за потреби, здійснити регулювання дорожнього руху чи роз’яснити водіям, як правильно та безпечно проїхати перехрестя.

Будьте уважні та слідкуйте за дорожньою обстановкою!