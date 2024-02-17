«Від Майдану до війни» – виставку картин загиблого фотографа та військового з Тернопільщини Віктора Гурняка відкрили у Верховній Раді України.

Приурочили експозицію до Дня військового журналіста, який відзначають в Україні 16 лютого.

Виставка «Від Майдану до війни» нараховує понад 30 світлин. Це роботи, створені Віктором під час Революції Гідності, служби у війську, а також кадри із його приватного життя. Як розповіла співкоординаторка виставки Уляна Костецька, після 2014 року виставка експонувалась у Львові, Івано-Франківську, Рівному та Києві.

«Роботи Віктора у грудні 2014 року були представлені у Європарламенті. Фотовиставки також відбувались у США, Естонії, Польщі, Німеччині. З 2 по 14 лютого у Верховній Раді України відбувалася виставка «Від Майдану до війни». Віктор Гурняк залишив важливий слід в історії України. Він був журналістом, фотокореспондентом, пластуном, людиною з високими цінностями і віддав життя за наше майбутнє».

Додамо, Віктор Гурняк працював у тернопільських ЗМІ, інформаційному агентстві УНІАН, міжнародній інформаційній агенції Reuters, онлайн-медіа INSIDER,був редактором пластового часопису «Цвіт України», також очолював в Тернополі громадську організацію «Фундація регіональних ініціатив». Влітку 2014-го Віктор добровільно вступив до 24-го батальйону територіальної оборони “Айдар”. 19 жовтня 2014 року загинув під час мінометного обстрілу, коли вивозив на машині поранених з поля бою поблизу села Сміле Луганської області.