Вакцинацію від COVID-19 першою дозою отримали 38,9% людей старше 60 років.

За інформацією МОЗ, вірус найбільш небезпечний для людей, які мають супутні хвороби. Оскільки з віком ризик померти від ускладнень після COVID-19 збільшується.

Медики закликають літніх людей вакцинуватися якнайшвидше і зробити бустер, якщо з моменту вакцинації пройшло 6-9 місяців. “Для всіх охочих дозволена бустерна доза вакцини проти COVID-19, незалежно від того, якою вакциною щепилася людина. В нас вже вакциновано майже 67% населення. Першою дозою вакциновано 35%, 33% населення вакциновано другою дозою. Поряд з дорослим населенням зараз проводиться вакцинація дітей. Станом на сьогодні серед дітей 12-18 років провакциновано 2437. Далі продовжується вакцинація дітей згідно законодавства”, – розповіла заступниця директора департаменту охорони здоров’я області Тетяна Скарлош.

Додамо, на Тернопільщині вакцинувалися від COVID-19 67% населення.

Всього з початку вакцинальної кампанії в області провели майже сімсот тис. щеплень.