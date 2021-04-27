184 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 27 квітня.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Також за останню добу зафіксовано 8 летальних випадків. Померли:
- жінка 76 р. Кременецький район с. Цеценівка
- жінка 100 р. Тернопільський район с. Мечищів
- чоловік 72 р. м. Монастириська
- жінка 73 р. м. Тернопіль
- чоловік 61 р. м. Бучач
- чоловік 56 р. м. Кременець
- чоловік 77 р. м. Тернопіль
- жінка 81 р. м. Тернопіль
Одужало 399 осіб.
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