184 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 27 квітня.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Також за останню добу зафіксовано 8 летальних випадків. Померли:

  • жінка 76 р. Кременецький район с. Цеценівка
  • жінка 100 р. Тернопільський район с. Мечищів
  • чоловік 72 р. м. Монастириська
  • жінка 73 р. м. Тернопіль
  • чоловік 61 р. м. Бучач
  • чоловік 56 р. м. Кременець
  • чоловік 77 р. м. Тернопіль
  • жінка 81 р. м. Тернопіль

Одужало 399 осіб.