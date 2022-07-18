Від чортківчан: українські артилеристи показали, як мстять оркам за загиблих земляків. ФОТО

У соцмережах “гуляє” промовисте фото артилерійських снарядів, на яких написало: “За Сергія Миськіва” і “За Сергія Басістого” – “Від Михайла Куц і чортківчан”.

Сподіваємось, вони уже надійшли “точно в ціль”, пише Чортків.Сity.

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Нагадаємо, Сергій Миськів і Сергій Басістий – воїни 24-ї механізованої бригади, котрі загинули 9 липня у місті Часів Яр внаслідок рашистського ракетного удару.

У п’ятницю, 15 липня, обидвох захисників України провели в останню путь. Поховали їх поруч на Алеї Героїв міського кладовища.