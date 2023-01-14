Обласне зимове календарно-обрядове свято «Нова радість стала» відбудеться у Тернополі 15 січня.

Розпочнеться дійство о 13.00 на Театральному майдані. Для глядачів звучатимуть колядки, щедрівки, віншування, вертепи від народних та аматорських колективів Тернопільщини, а також майстер-клас із виготовлення різдвяного дідуха, який проведуть майстри Тернопільського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Під час свята діятиме виставка-ярмарок виробів майстрів народної творчості Тернопільщини. А студенти Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола пригощатимуть відвідувачів заходу кутею. Усі бажаючі також матимуть можливість долучитися до збору коштів на придбання трьох безпілотних комплексів «Валькірія» для потреби 44-ої окремої артилерійської бригади імені Гетьмана Данила Апостола.

Цього ж дня відбудеться нагородження переможців конкурсу «Різдвяне диво». А в Українському домі «Перемога» на мистецькій платформі «Додому на Різдво» можна ознайомитися з традиційною різдвяною атрибутикою, дідухами, павуками, шопками, ялинковими прикрасами та о 13.00 відвідати майстер-класи від міських бібліотек: «Розпис гіпсових фігурок», «Закладка з фоамірану», «Виготовлення театральної маски». Для участі необхідно записатися за телефоном: 068 055 59 75.

Нагадаємо, що мистецька платформа «Додому на Різдво» діє до 22 січня. Щодня з 11.00 до 15.00 відбувається майстер-клас з виготовлення дідуха. 17 січня о 12.00 пройде майстер-клас з декорування свічки екоматеріалами (запис за телефоном: 066 046 28 03); а 20 січня о 15.00 – майстер-клас «Різдвяні янголятка» (запис за телефоном: 067 660 28 87).