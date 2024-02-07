Верховна рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт про зміну правил військової служби, мобілізації та військового обліку.

За нього проголосували 243 народні депутати, 12 виступили проти. Про це з посиланням на нардепа Ярослава Железняка повідомляє видання Слово і Діло.

Голоси дали «Слуга народу» (278), «Платформа за життя та мир» (17), «Голос» (3), «За майбутнє» (7), «Довіра» (18), «Відновлення України» (12), позафракційні нардепи (8) Не голосували за законопроєкт «Батьківщина» та «Європейська солідарність».

Він зазначив, що законопроєкт було ухвалено без пропозицій комітету. Далі буде внесення правок до 21 лютого та друге читання.

Депутат прогнозує, що законопроєкт буде ухвалено в цілому в останній тиждень лютого, підписано на початку березня і він набуде чинності у квітні.

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Нова версія урядового законопроєкту про мобілізацію передбачає скасування строкової служби (замість неї пропонується запровадити базову військову службу для громадян віком від 18 до 24 років) та зниження призовного віку до 25 років.

Щодо вручення повісток, передбачено їх розсилання через електронний кабінет військовозобов’язаного. У законопроєкті прописані поважні причини для неявки до ТЦК та відповідальність для ухилянтів.

Також у законопроєкті є розширений перелік осіб, які мають право на відстрочку під час мобілізації, а також нові правила бронювання військовозобов’язаних.

Кабмін також запропонував ввести демобілізацію за бажанням після 36 місяців безперервної служби під час війни. Але звільняти за рапортом пропонують у строки, визначені рішенням Ставки.

Нагадаємо, у профільному комітеті зазначали, що у законопроєкті не вистачає норми про ротацію військових.

Омбудсмен Дмитро Лубінець учора заявив, що ініціатива містить низку антиконституційних та суперечливих норм. Але після зустрічі з міністром оборони він закликав ухвалити законопроєкт у першому читанні.