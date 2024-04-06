Виставка писанок та сакрального мистецтва діє у Тернопільському обласному художньому музеї. Експозицію сформували із фондів закладу, зокрема ікон 18-20 століття та писанок відомих майстрів.

– Представлені ікони відрізняються як технікою виконання: олія, темпера, акрил, так і матеріалом основи: дерево, полотно, метал, скло, – розповіла Наталія Піщев, головний зберігач фондів ТОХМ. – Цікавою є ікона «Ісус Христос. Пресвята Євхаристія» виконана на металі, де зображений Ісус з атрибутами Святого Причастя. Привертає увагу «Плащаниця» початку 20 століття на тканині невідомого українського художника. Окрасою експозиції є твори Юліана Панькевича, де Ісус та Богородиця одягнені у вишиванки. На огляд глядачів також виставленні твори сучасних майстрів пензля: Юрія Чумака «У Великодню ніч», Володимира Шерстія «Зарваницька Богородиця» та «Писанкарка» Михайла Голютяка. Вперше для експонування представлено скульптуру «Серце Ісуса» невідомого автора початку 20 століття, яку нещодавно відреставрував Ігор Дуда.

До експозиції увійшли також понад 80 писанок, які представляють орнаменти різних регіонів України. Це роботи знаних в Україні писанкарів – Юрія та Лесі Цікал.

– На території України здавна була традиція розписувати та фарбувати яйця до Великодня, – додає Наталія Піщев. – Так створювались писанки, крашанки, дряпанки, мальованки. Писанки відрізнялись в окремих регіонах кольоровою гамою, орнаментацією, назвами візерунків, технікою виконання. Писанка – яйце декороване традиційними символами, які пишуться за допомогою воску і барвників. Дослідники заявляють, що українська писанка має понад 100 символічних малюнків. Основні: сонце – символ єдності, хрест – символ вогню, душі, зоря – символ любові. Кольори також мають значення. Білий символізує чистоту, зелений – колір багатства рослинного світу, червоний – любов, відродження.

Створити свою власну писанку можуть також усі бажаючі. З 23 по 25 квітня у музеї відбудуться майстер-класи з писанкарства для дітей та дорослих. Працівники музею запрошують тернополян та гостей міста відвідати їх та створити собі весняний настрій.

Фото зі сторінки музею у фейсбуці