Вчитимуть прикрашати свічки і зав’язувати хустку: в Тернополі працюватиме мистецька резиденція

5 січня в Українському Домі відбудеться відкриття мистецької резиденції «Додому на Різдво». Початок о 12-й годині.

Для відвідувачів працюватиме Майстерня Різдва «Зимова феєрія». Тож всі охочі зможуть послухати про традиції Святого вечора, а також взяти участь у майстер-класі з виготовлення ялинкових прикрас, декупажу різдвяних свічок та зав’язуванні української хустки.

Щоб стати учасником майстер-класу, попередньо необхідно записатися за номером +38 (067) 319-10-99.

Також у мистецькій резиденції буде працювати фотозона «Додому на Різдво» та проходитиме виставка робіт учасників міського конкурсу «Різдвяне диво».

Працюватиме локація до 22 січня.