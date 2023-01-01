5 січня в Українському Домі відбудеться відкриття мистецької резиденції «Додому на Різдво». Початок о 12-й годині.
Для відвідувачів працюватиме Майстерня Різдва «Зимова феєрія». Тож всі охочі зможуть послухати про традиції Святого вечора, а також взяти участь у майстер-класі з виготовлення ялинкових прикрас, декупажу різдвяних свічок та зав’язуванні української хустки.
Щоб стати учасником майстер-класу, попередньо необхідно записатися за номером +38 (067) 319-10-99.
Також у мистецькій резиденції буде працювати фотозона «Додому на Різдво» та проходитиме виставка робіт учасників міського конкурсу «Різдвяне диво».
Працюватиме локація до 22 січня.