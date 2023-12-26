У поліції розповіли, як пройшло Різдво на Тернопільщині

Нагадаємо, у різдвяно-новорічні свята поліцейські Тернопільщини працюють у посиленому режимі. У період з 23 по 25 грудня суттєвих правопорушень не задокументовано.

За даними поліції, виявлено 25 громадян, котрі керували транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння. На них складено адміністративні матеріали за ст. 130 КУпАП. Також задокументовано майже три сотні порушень правил дорожнього руху та 27 завідомо неправдивих викликів спеціальних служб.

Посилений варіант служби поліція нестиме до 2 січня. Понад чотири сотні поліцейських щодоби заступатимуть на патрулювання, аби вчасно реагувати на повідомлення громад та забезпечувати публічний порядок.

Поліцейські нагадують, що у новорічну ніч комендантська година не скасована. Діятиме з опівночі до 5 години ранку. Тому прохання до жителів області пам’ятати про це і не порушувати обмежень воєнного часу. Діє також заборона на використання піротехнічних засобів.

Безпека на дорозі – це ще один важливий момент, який не залишиться поза увагою правоохоронців. На автошляхах Тернополя та області зросте кількість патрулів.