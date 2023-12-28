У храмі святого апостола Петра в Тернополі відкрили найбільшу в країні Різдвяну шопку. Відвідати експозицію можуть всі охочі, вона діятиме протягом місяця.

Засвітили шопку на Різдвяне богослужіння, 25 грудня. Тут – майже 30 мініатюр і більше ста біблійних персонажів. Ширина шопки сягає 50 метрів. Як розповів працівник храму, брат Трифон, цього року в експозиції зобразили, як приходить Різдво до військових. Також представили українську сім’ю в автентичному одязі.

«Планували відкрити шопку саме на свято Різдва. Між службами всі охочі могли прийти, оглянути, сфотографуватися. Цього року додали нові локації та персонажі, які відображають українські реалії святкування Різдва Христового. У центрі шопки традиційно зображене селище Вифлеєм, де народився Ісус Христос».

Додамо, гігантську шопку у цьому храмі встановлюють майже 20 років поспіль, щороку додаючи нові актуальні елементи.