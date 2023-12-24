Ось уже вдруге ми святкуємо Різдво Христове під час війни. Запитуємо себе: чи можемо ми радіти? Як поєднати біль, сльози, страждання військового часу із світлом, радістю, надією великого свята?

Такими запитаннями розпочав своє Різдвяне привітання Блаженніший Святослав, передає Департамент інформації УГКЦ.

За словами Глави УГКЦ, на це питання сам Господь хоче нам сьогодні дати відповідь.

«У Священному Писанні знаком перебування Бога зі своїм народом, з людьми є народження дитини. Пророк Ісая каже: „Оце ж сам Господь дасть вам знак: Ось дівиця зачала, і породить сина, і дасть йому ім’я Еммануїл“. Еммануїл у перекладі означає „З нами Бог!“», — розповів Блаженніший Святослав.

Він пояснив, що «у теперішні часи темряви, смутку і страждання, коли ми втомлюємося, коли наші сили вичерпуються, сам Господь дає нам знак надії — ми знаходимо Дитятко в яслах, Сина Божого, який і нині приходить, щоб народитися в тілі та крові нашого народу».

«Сьогодні Він знову є нашою силою, стійкістю, нашим світлом. Тому не біймося радіти в цей святий, великий день!», — закликав Предстоятель Церкви.

Глава УГКЦ привітав усіх з великим і радісним святом Різдва Христового.

«Сердечно засилаю вітання всієї України нашим воїнам, які святкують Різдво Христове, перебуваючи на сторожі серед темряви окопів і бліндажів. Думаємо і про дітей, які нині святкують вже не в печерах, вертепах, а у сховищах, підвалах, чуючи, як над їхніми голівками розриваються ракети і снаряди», — зі смутком зазначив Блаженніший Святослав.

«Однак сьогодні радіймо і співаймо, бо з нами Бог! Веселих свят Різдва Христового і щасливого, переможного Нового року!», — наголосив Глава УГКЦ на завершення привітання.

Джерело: РІСУ