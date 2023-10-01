У день захисників і захисниць України 1 жовтня президент України Володимир Зеленський привітав зі святом, подякував усім, хто наближає нашу перемогу і закликав вшанувати пам’ять полеглих героїв

Про це він сказав у відеозверненні, яке записав біля Золотих воріт у Києві, де зведена надбрамна церква Пресвятої Богородиці, передає Еспресо.

“І я, і наш народ, і наша країна зараз, у якомусь сенсі слова, – на перехресті історії. На шляху до переломних моментів. Де з пам’яттю про минуле ми творимо сьогодення і пишемо нову сторінку своєї долі. Це особливо зрозуміло й помітно в цей день – День захисників і захисниць України”, – сказав президент.

Він подякував усім, “хто стояв, стоїть і буде стояти міцно”. Зокрема, прикордонникам, піхоті, десантникам, спецпризначенцям, розвідці, Службі безпеки, Нацгвардії, поліції, теробороні.

“Вздовж усієї лінії фронту, не зупиняючись, просуваючись уперед під час контрнаступу, що триває. Коли українці родом із різних областей, міст і сіл зараз разом. В одному бліндажі, окопі, в одному танку, літаку, БМП. Пліч-о-пліч на різних напрямках б’ються за села й міста, де, можливо, і не бували раніше, але б’ються щосили, як за свої рідні домівки”, – наголосив Зеленський.

Президент закликав українців цього дня вшанувати “хоробрість та героїзм захисників і захисниць України, військових традицій і звитяг українського народу”. О 09:00 мешканці усієї країни зупинилися, аби віддати шану полеглим героям.

“Важкі часи зробили нас сильними. А сильні наближають переможні часи. Крок за кроком. Сьогодні, завтра, щодня, щохвилини. Ні планово, ні аварійно ніхто не має й не зможе “відключити” нашу стійкість, витримку, міцність, відвагу. Вони не мають терміну дії, кінцевої дати чи крайньої точки, після якої ми припинили б спротив і боротьбу, окрім однієї – нашої перемоги”, – сказав лідер держави.

У День захисників і захисниць України звернення опублікували також головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє Gazeta.ua.

“Головне – це ви. Надлюди, які тримають нашу землю, небо та море. Всі ті, хто відчувають свою силу, щиро радіє перемогу і схиляє голову перед тими, хто на щиті”, – звернувся Залужний.

“Хай береже вас Бог і Покров Святої Богородиці. Дякую тобі, кожен захиснику і кожна захиснице”, – сказав головнокомандувач ЗСУ.

“Навпроти нас – ворог. Підступний, який вбиває. У ворога є мета – знищити нас і нашу державу. Але я впевнений – йому це не вдасться. І всі ми доводимо це щодня. На кожному клаптику нашої землі”, – також сказав Залужний.

“Сьогодні в Україні також відзначають День територіальної оборони. Тож вітаю й дякую за службу славній когорті захисників-воїнів ТрО. Вже у перші години й дні масштабної російської навали ви показали справжній характер українців – волелюбний та войовничий, сповнений героїзму та самопожертви. Мужність та стійкість воїнів Сил територіальної оборони навічно вписана в історію нашої держави”, – сказав Шаптала.

“Пишаюсь, що ми разом знищуємо росіян у боротьбі за незалежність України. Пам’ятаємо всіх, хто віддав своє життя за майбутнє держави. Слава Україні”, – сказав Сирський.

“Щодня доводимо, що агресору ніколи не перемогти наш український народ. Щодня наближаємо нашу перемогу. Слава нашим воїнам. Слава Україні”, – звернувся Умєров.