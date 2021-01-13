Що виникає у випадках, коли попит великий, а пропозиція обмежена? Правильно – виникає алгоритм дій за формулою “Усі ми рівні, але дехто рівніший за інших”. Точнісінько за Джорджем Оруелом. Принаймні, в Україні це правило діє безвідмовно.

Офіційно від COVID-19 у нас ще нікого не вакцинували, але скандал уже є. Бізнесмен (заради об’єктивності – теж доволі скандальний) Михайло Бродський оприлюднив на сайті свого видання “Обозреватель” інформацію про підпільне щеплення для VIP- персон. Зроблене воно було ( без особливого галасу), за словами М.Бродського, в столичній клініці Mediland, яку пов’язують з Романом Гольдманом, власником мережі медичного туризму. Він возить багатих українців на лікування до Ізраїлю а в даному випадку, якщо вірити тому ж Бродському, вирішив в дусі надання послуг в період пандемії організувати їхню поставку “на виніс” чи за місцем проживання клієнтів. Бродський переконує, що флакони з вакциною “Pfizer” завезли наприкінці грудня чартерним рейсом з Ізраїлю і під прикриттям дипломатичного паспорта. Коштує вся процедура щеплення 2,5 тисячі євро. За словами Бродського, серед інших VIP-персон вакцинувався і Прем’єр-міністр Денис Шмигаль з родиною. Сам Прем’єр, однак, цю інформацію спростовував. “Доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію, оприлюднену в ЗМІ, щодо можливої підпільної вакцинації препаратами невідомого походження. І одразу повідомлю власну позицію. Сам буду вакцинуватися власним коштом у другу або третю чергу, коли офіційно зареєстрована вакцина надійде у клініки”, – запевнив очільник уряду. Не залишився осторонь і Президент Зеленський: він доручив СБУ провести розслідування.

Бродський вважає, що саме Гольдман запрошував топ-посадовців на щеплення. Допомагав йому начебто очільник медичного комітету парламенту Михайло Радуцький, якого після доволі темної історії з продажем медичних масок у Китай відомий своїм гострим язиком “без кісток” Андрій Пальчевський “перехрестив” на “Крадуцького”. Що стосується Ізраїлю, який теж ніби “якимось боком” причетний до цієї історії, то він офіційно спростував можливість контрабанди вакцини.

Звісно, можна сказати, що персона самого М.Бродського, який ще в середині 90-х “прославився” тим, що смачно плюнув в залі Верховної Ради в обличчя колезі-депутату Ярославу Кендзьору, не викликає надто великої довіри. Це, до речі, було не єдиною витівкою епатажного бізнесмена в парламенті – іншого разу він вмостився в крісло, призначене для Президента країни, після чого Леонід Кучма заявив, що відправить оте саме крісло на… дезінфекцію. Словом, особа самого нібито борця за правду і гласність не є бездоганною з моральної точки зору. Цілком можливо. Але, з іншого боку,чи таким вже неможливим в наших умовах і за нашого менталітету, попри категоричні заперечення чиновників вищого рангу, є факт пріоритетного обслуговування отих самих VIPів? Як на мене, зовсім ні. Отож, в даному випадку можна вести мову про дим, якого не буває хоча б без маленького вогнища.

Втім, маємо привід для невеличкої втіхи (“В сусіда теж корова здохла!”). У Польщі набула розголосу історія, коли на “нульовому етапі” (під час якого від COVID-19 мали вакцинувати лише медиків) вакцину поза чергою отримала і низка відомих людей, зокрема, популярних акторів. Прем’єр Польщі вже назвав цей випадок “справжнім скандалом”.

Що сказати з цього приводу? З поляками і їхніми внутрішніми зловживаннями нехай розбираються їхні Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego і Centralne Biuro Antykorupcyjne. Але, судячи з того, що саме до Польщі налаштовані дременути чимало наших лікарів (таких потрібних зараз) та інших фахівців, рівень життя і, відповідно, соціальної справедливості, там, можна припустити, дещо вищий.

А що, зрештою, потрібно людині?