Вагітну посеред ночі у страшний мороз вигнали на вулицю: шокуючий випадок на Тернопільщині

Вражаючу історію 17-річної Каті розповіли на сторінці центру підтримки жінок і дітей “Місто добра“, що у Чернівцях.

“Це Катя, їй 17 років. Катя приїхала до нас з Тернопільської області. Рідну маму Каті позбавили батьківських прав і дівчинка потрапила у прийомну сім’ю у 8 років. Допоки у сім‘ї не народилась рідна дитина, до Катюші прекрасно ставились і виховували в любові… Але як тільки у батьків народилась дитина, все змінилось…

Катя чекала, аби їй виповнилось 17 років, адже прийомна мама пообіцяла їй, що дівчина зможе переїхати до рідної мами. І ось настав час знайомства з рідною мамою, сестрою та її дітьми. Катя так сподівалась нарешті відчути справжню материнську любов і ласку, відчути тепло рідних рук… Але все виявилось далеко не казкою! Мама вживала алкоголь, а рідна сестра – наркозалежна… місця для любові та підтримки просто не було.

І ось здається, щасливе життя ніби бігло назустріч Каті! Вона зустріла хлопця, якого покохала і з яким хотіла створити власну сім‘ю.

Переїхавши до нього, Катя знову залишилась сама, адже рідня хлопця не прийняла її… Вважали, що вона не гідна. Постійна критика та приниження одного дня переросли у фізичне насильство… А далі сталось найгірше – Катю посеред ночі вигнали на вулицю, знаючи, що під її серцем з‘явилось нове життя…

Але навіть вагітність Каті не завадила родичам хлопця залишити дівчину на страшному морозі та забути про неї раз і назавжди.

Катя вирішила повернутись до оселі рідної мами, адже більше варіантів просто не було… Часті випивання мами просто не давали жити спокійно та безпечно!

Коли терпіння взагалі не залишилось, Катя звернулась до волонтерів і попросила допомогти знайти безпечне місце. Так Катруся опинилась у Місті Добра та розпочинає новий шлях. Шлях, де не буде болю та принижень.

Сьогодні Катя проходить психологічну реабілітацію та готується стати найпрекраснішою матусею для свого малюка.

Ми б дуже хотіли аби у Каті з’явився ментор, який зміг би допомогти втілити її заповітну мрію – стати майстром манікюру.

Також ви можете стати другом для Каті та підтримувати з нею зв’язок”, – ідеться у дописі.