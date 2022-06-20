У Тернополі два дні не буде води: зробіть запаси якнайшвидше!

21 та 22 червня у Тернополі не буде води. У цей час проводитимуть традиційне промивання водомереж та ремонт мереж і насосних станцій.

Буде припинено водопостачання мікрорайонів “Сонячний”, “Аляска”, “Північний”, “Східний”, “Канада”, “Дружба”, “Кутківці”, “Пронятин”, “Березовиця”, а також довколишніх сіл з 01 год 21 червня до 23 год 22 червня.

У центральній частині міста та у мікрорайонах “Новий світ” і “Старий парк”, вулиць Текстильна, Поліська (промислова зона), проспекті Злуки, 1-25 вода буде. На вулицях Клінічна, Коцюбинського та Підгородня можливі перебої у водопостачанні.

Вода з пониженим тиском подаватиметься у помешкання на вулицях Бродівська, Лук’яновича, Малишка, Польового, Оболоня, Стадникової, Чернівецька, тобто може бути відсутньою на верхніх поверхах багатоповерхівок.

У КП “Водоканал” радять не відкладати створення запасу води на останні години 20 червня, оскільки через інтенсивне використання водомереж великою кількістю споживачів якість води може погіршитись.