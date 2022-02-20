Новий підвид штаму «Омікрон» виявили в Україні.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, вже офіційно підтверджено кілька випадків захворювання.

Новий підвид може бути заразнішим, ніж сам Омікрон. Проте наразі масово BA.2 не фіксують. “В Україні виявлено новий підвид штаму «Омікрон». Декілька випадків захворювання на штам BA.2 лабораторно підтверджено. Відомо, що новий штам може бути заразнішим, ніж сам «Омікрон».

Загалом у Європі зареєстровано майже півсотні різних штамів коронавірусу. Науковці припускають, що насправді їх набагато більше. «Коронавірус має такі умови, що змушений мутувати. Оскільки вже є противірусні препарати, вакцина. Через звичайний природний відбір появляються нові штами. Вірус адаптувався і став резистентним до противірусних препаратів і вакцин. Зараз у нас домінує штам Омікрон, раніше його теж панічно боялися. Перед цим домінував штам Дельта. Таким чином вірус намагається вижити», – зазначив доктор медичних наук, професор медуніверситету Василь Копча.

За попередніми даними, новий штам може підвищувати ризик повторного зараження.