Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» долучається до створення у Сухопутних військах ЗСУ Школи підготовки спеціалістів безпілотних авіаційних комплексів «Ятаган». На її потреби оголосив спільний із ПриватБанком збір 33 мільйонів гривень.

Школа «Ятаган» формується на базі одного з навчальних центрів Збройних сил, вже має затверджену програму підготовки, розроблені в співпраці з фахівцями «Повернись живим» методичні матеріали, професійний інструкторсько-викладацький склад із бойовим досвідом.

Захисники проходитимуть фахове навчання тривалістю від 18 до 42 днів. Здобуватимуть військову спеціальність зовнішнього пілота (оператора) безпілотних літальних апаратів за наступними напрямами:

FPV-камікадзе та зі скидом;

розвідувальні та ударні БпЛА коптерного типу;

крила-розвідники та крила-камікадзе ближнього радіусу дії.

33 мільйони гривень Фонд спрямує на встановлення та облаштування модульних навчальних класів, трас для польотів і відпрацювання сценаріїв бойової роботи, майстерні з ремонту БпЛА, закупівлю тренувальних бортів тощо.

«Інструкторський напрям БПЛА діє у Фонді з 2021 року. Відтоді наші фахівці підготували тисячі аеророзвідників, зокрема й через спеціально розроблені онлайн-курси. Проте для нас важливо — не просто навчати людей, а допомагати створювати відповідні спроможності в самій армії, — говорить Вікторія Дворецька, керівниця інструкторського напряму Фонду «Повернись живим».

– Оскільки Школа «Ятаган» є частиною ЗСУ, оператори дронів отримають не тільки навички, а й фах, військово-облікову спеціальність. Відтак зможуть офіційно обіймати в підрозділі відповідну посаду, ефективно застосовувати свої вміння, проходити підвищення кваліфікації тощо».

Перша група курсантів Школи БпЛА «Ятаган» вже проходить навчання. Надалі Школа готуватиме близько сотні фахівців щомісяця, а на кінець року — втричі більше.

«Сухопутні війська — найбільша частина Збройних сил України. Вони потребують розбудови й масштабування спроможностей у підготовці кваліфікованих фахівців, які будуть ефективно застосовувати дрони в зоні бойових дій, — каже керівник Школи БпЛА «Ятаган» майор Сергій Матвійчук. — Ми постійно покращуємо навчальний процес. Від військових отримуємо актуальну інформацію з фронту і оновлюємо програму. З появою нових комплексів будемо розширювати базу — ми до цього готові».

«Повернись живим» і Командування Сухопутних військ ЗС України уклали угоду про партнерство та співпрацю щодо реалізації проєктів за напрямом підготовки фахівців БпЛА. Участь Фонду у створенні Школи «Ятаган» стала першим проєктом у рамках цієї співпраці.

«Підтримка Збройних сил України на сьогодні є частиною життя кожного українця і невід’ємною складовою соціальної відповідальності кожного бізнесу. Для нас підтримка цієї ініціативи, спрямованої на посилення ефективності та спроможностей армії, є частиною створення можливостей сталого розвитку для країни», — додала Олеся Жулинська, керівниця зв’язків із громадськістю та комунікацій ПриватБанку. Підтримати ініціативу можна за посиланням: https://privatbank.ua/cpa/yatagan.

На фото: майор Сергій Матвійчук, керівник Школи БпЛА «Ятаган»