Знищено пів сотні безпілотників і п’ять ракет: вночі ворог знову атакував об’єкти енергетики

В результаті нічного обстрілу російських військ об’єкти енергетики не постраждали, але ворог не полишає надії на обстріл цивільної енергетичної інфраструктури з метою повного знеструмлення.

Внаслідок нічної атаки російських військ уражених об’єктів енергетики немає, заявив в ефірі телемарафону у п’ятницю заступник міністра енергетики Микола Колісник, пише УНН.

– На щастя, за рахунок останньої атаки немає уражених об’єктів енергетики, – сказав Колісник.

Проте, з його слів, є розуміння, що ворог не полишає надії обстрілу об’єктів цивільної енергетичної інфраструктури.

“Його мета – тотальний блекаут, тому ми повинні враховувати всі можливі сценарії”, – зазначив заступник міністра.

Загалом вночі 7 червня військово-повітряні сили України збили 48 ударних безпілотників і 5 крилатих ракет.