В Україні святкують Трійцю: історія і традиції цього дня

У неділю, 12 червня, християни східного обряду відзначають День Святої Трійці.

Це одне з головних свят для віруючих, його відзначають на 50-й день після Великодня, тому також називають П’ятидесятницею, пише ZN.ua.

Історія свята

Відповідно до Євангелія, на 50 день після Великодня апостоли зібралися Єрусалимі, як наказав їм Христос, в одному з верхніх приміщень у домі на пагорбі Сіон. Вважається, що саме там відбулася трапеза Христа з учнями, відома як Таємна вечеря.

Крім апостолів, у домі була присутня Діва Марія та інші віруючі. Їм видимим чином було явлено Третю Особу Святої Трійці: шумом з неба, вітром, вогняними язиками полум’я.

Сходження Святого духа описують як полум’я, язики якого оточили кожного з апостолів. Після цього вони здобули “дар мов” – стали говорити різними, невідомими їм раніше, мовами.

Що не можна робити на Трійцю

Цього дня заборонена будь-яка фізична робота. За старих часів люди намагалися не рубати дрова і не працювати на городі. Вважалося, що це може спричинити лихо не лише для самого орача, а й для всього села.

На Трійцю не прийнято ходити на цвинтарі, поминати покійних прийнято у Батьківську суботу, яка передує святу.

Цього дня не можна вінчатися, вважається, що це може зробити шлюб нещасливим. А ось свататися, навпаки, можна й треба.

У свято не можна купатися у водоймах. Вважається, що той, хто це зробить, обов’язково втопиться.

У свято не можна лаятися, сваритися та бажати іншим зла.

Прикмети Трійці

Якщо вмитися росою на Трійцю, можна продовжити здоров’я та зберегти красу.

Трави, зібрані на Трійцю, мають цілющу силу. Їх можна відварити і лікуватися ними решту року.

Гілку берези, зрізану на Трійцю, потрібно поставити на підвіконня як оберіг від злих духів.

Незаміжнім дівчатам треба бути привітними з усіма, щоби швидше вийти заміж.

Не можна купатися цього дня, інакше русалки можуть утопити.

Якщо день видався дощовим – буде багато врожаю та грибів.

Сонячна погода на Трійцю – літо буде спекотним та посушливим.

Веселка на Трійцю – у домі буде щастя.