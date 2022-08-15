Верховна рада схвалила пропозицію президента продовжити термін воєнного стану та мобілізації в Україні на 90 днів.

Це рішення підтримали 328 депутатів, повідомив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк.

Таким чином, воєнний стан та мобілізація триватимуть до 21 листопада.

Нагадаємо, чоловіків продовжать призивати на службу відповідно до військових спеціальностей. Про це розповів начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач у інтерв’ю виданню liga.net.

Згідно з його словами, мобілізація в Україні йде постійно і залежить від потреб на фронті, тобто коли Збройні сили зазнають втрат. І триватиме мобілізація до скасування воєнного стану.

«Мобілізація безпосередньо залежить від потреб у доукомплектуванні військових частин. Навіть якщо ситуація на фронтах буде ускладнюватися, всі завдання по мобілізації будуть виконані», – зазначив Горбач.

У ЗСУ підкреслюють, що наразі людей у Збройних силах вистачає, всі області виконали план по призову на 100 і більше відсотків. На сьогодні потреби в доукомплектуванні військових частин порівняно з лютим знизилися в десятки разів.

Водночас, Горбач зазначає, що добровольців стало менше і більшість мотивованих бійців вже пішли захищати країну. При цьому в кожному територіальному центрі на обліку є добровольці, які стоять в черзі, щоб піти служити в ЗСУ.

Зазначається, що наразі набір до ЗСУ проходить лише за відсутніми військовими спеціальностями. Як правило, доукомплектування проходить за територіальним принципом, але якщо в конкретному територіальному центрі на обліку немає представників необхідної спеціальності, то їх шукають в сусідніх.