В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію. Уже вдесяте

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 13 травня через повномасштабне вторгнення росії.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про продовження в Україні строку дії воєнного стану з 14 лютого на 90 діб, тобто до 13 травня.

Про це йдеться в карті законопроєкту, пише УНН.

Глава держави підписав закон №10456 про продовження воєнного стану, а також закон №10457 про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Відповідно обидва терміни продовжено з 14 лютого 2024 року на 90 днів, до 13 травня 2024 року.

До слова, це було десяте рішення по дії воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабної війни.