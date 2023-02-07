В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію

Верховна рада схвалила укази президента Володимира Зеленського про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації з 19 лютого ще на 90 днів до 18 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата України Ярослава Железняка в Telegram.

Законопроект про воєнний стан підтримали 348 депутатів, про мобілізацію – 344.

Депутат повідомив, що проекти на засіданні Ради представляв секретар РНБО Олексій Данілов.

“Затвердити указ президента України від 6 лютого 2023 року №58 “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”… Затвердити указ президента України від 6 лютого 2023 року №59 “Про продовження строку проведення загальної мобілізації”, – йдеться в документах.

Закони негайно оголошуються через засоби масової інформації та набирають чинності з дня опублікування.

Раніше Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроекти про затвердження указів президента продовження строку дії воєнного стану та про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Проектами від 6 лютого 8419 та 8420 пропонувалося продовжити воєнний стан та мобілізацію ще на 90 діб після 19 лютого.

Нагадаємо, Україна ввела режим воєнного стану вранці 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення. Після цього Рада продовжувала воєнний стан та мобілізацію.