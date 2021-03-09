В Україні оновили карантинний поділ. У якій зоні Тернопільщина?

Міністерство охорони здоров’я оновило розподіл на карантинні зони. В Києві та 8 регіонах України перевищений показник госпіталізацій хворих з COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на дані МОЗ.

Згідно з даними, у червоній зоні перебувають чотири області – Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька.

В помаранчевій знаходяться 10 регіонів – Київ, Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька області.

Показник госпіталізацій хворих з COVID-19 перевищено в 9 регіонах – в Києві, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївський, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Так, при визначеному показнику рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення, у Києві цей показник станом на 8 березня складає 70,2.

У Вінницькій області – 118,3, Житомирській – 88; Закарпатській – 95,6; Миколаївській – 72,7, Тернопільській – 60,1, Хмельницькій – 68,3, Чернівецькій – 99,8.

Найвища завантаженість ліжок з киснем у Закарпатській області – 70,6% (при визначеному показнику 65%). Також високий рівень зайнятості ліжок з киснем у Івано-Франківській області – 62,7% та Чернівецькій – 53,2%.

У Києві станом на 8 березня завантаженість ліжок з киснем складає 48,1%.