За даними зі штабів партій, до обласної ради потрапляють шість партій. Компанію старожилам обласного парламенту – “Свободі”, “Батьківщині” і ЄС – складуть “слуги народу”, “За майбутнє” та “Довіра”.

Тернополяни не зрадили патріотичним силам

Найбільшу кількість голосів здобула Європейська солідарність – близько 21%. Екс-голова ОДА Степан Барна буде мати в облраді 17 депутатів. Традиційно це близькі до Барни брати Юрики та інші однокашники, а також потужна фермерська команда з рідної для Барн Чортківщини.

Друге місце посіла “Свобода” – 16%. Екс-нардепи Головко і Сиротюк будуть мати 13 депутатів. В основному це родичі лідерів та давні партійці.

Цікаво, що і в Барни, і в Головка давні амбіції очолити обласний парламент. Однак навіть об’єднавшись у них немає чистої перемоги. Потрібно шукати партнерів, або формувати коаліції на власну підтримку.

Провал Зе-команди та тріумф партій Чайківського і Гадза

На третьому місці доволі несподівано опинилася партія Чайківського “За майбутнє” – близько 14,5%. У них 12 мандатів. В списку Чайківського “солянка” з різних людей. Наприклад, екс-голова облради, екс-свободівець Хомінець, заступник голови теперішньої ради, екс-самопомічевець Крупа, екс-голова фракції “Народного контролю” Болєщук та багато інших. Та найбільша інтрига – чи ризикне Чайківський кинути виклик Степану Барні в боротьбі за посаду голови обласної ради. У цій справі йому б теоретично мали допомогти “слуги народу” (9,5%) та “Довіра”(6%).

Якщо партія Зеленського продовжує круте піке вниз, то проект нардепа Люшняка та іншого відомого аграрія Петра Гадза став ще одним приємним сюрпризом цієї кампанії. У “слуг” – 8 мандатів, в “Довіри” – 6.

Стабільно зайшла в обласну раду “Батьківщина” (9%). Тимошенківці подолали виборчу квоту на 4 округах та занесли в обласну раду першу четвірку Деревляного. Разом 8 депутатів.

Сподівані і несподівані лузери

“Пролетіли” повз обласну раду три партії, які розраховували туди пройти. Найгучніший провал Радикальної партії Ляшка (3,6%). Яциковському не допоміг навіть шум навколо можливого зняття партії з виборів. Очевидно, що політичний вік проекту Ляшка минає.

Не менш гучно “пролетів” “Голос” (4,5%). Після успіху на парламентських виборах партія здулася, але по-справжньому добив “Голос” відхід Вакарчука. Тут і Притула нічим не зміг зарадити.

Могла стати сенсацєю, але не змогла подолати виборчий бар’єр Українська Галицька партія (4%). Ця нова політична сила останні роки серйозно займалася розбудовою структури, однак не змогла нав’язати конкуренцію таким монстрам на патріотичному полі, як ЄС та “Свобода”.